Loop-vriendinnen doen trail op Ibiza

BRUMMEN / OEKEN - Sandra Hoek (55) uit Oeken en Alie Bovendorp (54) uit Brummen kennen elkaar al vijftien jaar van de Loopgroep de Jutberg in Laag-Soeren. Ze lopen wekelijks een keer of drie, vier samen. Om die langdurige loop-vriendschap te vieren, besloten ze deel te nemen aan een trail; een soort extreme veldloop. En daar zochten ze een mooie plek voor uit: het eiland Ibiza.

Op de laatste zondag van oktober gingen ze van start in de Ibiazá Extreme-trail op het zonnige vakantie-eiland. "Een heftige ervaring", blikt Sandra terug. "De route ging over veel rotspartijen en keien, langs touwen omhoog klimmen, je aan struiken en bomen omhoog hijsen. Echt heel zwaar en je was soms blij dat je even uit kon rusten als je in de rij stond om via een touw omhoog te klauteren." Maar na 3,5 uur rennen zat de halve trail-marathon van 21 kilometer er op en wachtte een lekker koel biertje én een medaille. De vriendinnen hebben de deelname als een geweldig avontuur beleefd en natuurlijk was het ook een heerlijke vakantie.