Jubileumjaar vv Oeken van start

BROEK – Met de onthulling van het jubileumlogo en de symbolische ‘aftrap’, is het jubileumjaar van vv Oeken van start gegaan. Bijna 90 jaar geleden werd voetbalvereniging Oeken opgericht: op 5 oktober 1928 en dat betekent in 2018 een 90-jarig jubileum. Het oudste lid Derk Kaatman (85 jaar) en het jongste lid Siem Bruntink (5 jaar) waren uitgenodigd om samen de aftrap van het jubileumjaar te verrichten. Na een korte speech door voorzitter Frits Rutten mochten beide leden het nieuwe jubileumlogo onthullen.

In het komende jaar staan meerdere kleine activiteiten in het teken van het aanstaande 90-jarig jubileum en afsluitend wordt in het weekend van 5 t/m 7 oktober 2018 een groots feestweekend georganiseerd. Na afloop van de wedstrijd Oeken 1 – Grolse Boys 1 (3-2 winst voor Oeken) werd direct gestart met de eerste activiteit; het DeDerdeHelft-Oktoberfest. Het complete programma van alle activiteiten wordt binnenkort bekendgemaakt.