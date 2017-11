Top-vogelkweker Ab van Veelen stopt met hobby

BEEKBERGEN – ‘t Vogelparadijs, staat er buiten op het vogelverblijf achter zijn woning in Beekbergen. Ruim vijfentwintig jaar zijn hier de mooiste kanaries gekweekt. Topvogels die hoog scoorden op de tentoonstellingen. Prachtige kwaliteit rode kanaries. Kweker hiervan was Ab van Veelen. Noodgedwongen moet hij door zijn ver gevorderde leeftijd er mee stoppen.

Op 10 november wordt hij 94 jaar! Wellicht is hij een van de oudste vogelkwekers van Nederland.

Komend weekend is de Vogelvreugd-tentoonstelling in het Dorpscentrum De Brink in Loenen. Voor de laatste keer zijn hier de vogels van Van Veelen te zien. Hij wil nog eenmaal een gooi doen naar het algemeen kampioenschap van vogelvereniging Vogelvreugd waarvan hij lang lid is. Uit de dit jaar gekweekte kanaries heeft een kenner de tien mooiste exemplaren uitgezocht. Die zitten nu apart om ze alvast een beetje te laten wennen aan de tentoonstellingskooien. Het zijn allemaal rode kanaries. Al jaren kweekt hij deze fraaie kleurkanaries. Wel opmerkelijk is deze kleur omdat ‘wilde’ kanaries eigenlijk groen/geel van kleur zijn. Door kwekerskunst zijn er tal van mutaties gekomen. De kanaries van Van Veelen krijgen wel speciaal voer om de rode kleur optimaal te krijgen.

De Beekbergense kweker heeft vanaf zijn jeugd vogels gehad. Zijn geboortehuis stond in Hoenderloo. Hij trouwde met Aartje en gingen eerst in ‘het bakhuis’ bij de ouderlijke boerderij wonen. Hier had hij zijn eerste volière. Later verhuisde hij naar de woning van Staatsbosbeheer aan de Arnhemseweg in Beekbergen. Daar, aan de bosrand, was het een ideale plek om vogels te kweken. Eerst ook nog wat tropische vogels en kwartels, maar Aartje wilde graag rode kanaries. Ab vond dat prima. Maar mooie rode exemplaren waren extreem duur. Toch deed hij deze aankoop van vijftig gulden per stuk bij een topkweker! Deze kostbare vogels waren wel de aanzet voor een prima kwekerslijn. Hij stond tot ver in de regio, zelfs landelijk bekend, om zijn kwaliteitsvogels. Van de Arnhemseweg verhuisde hij naar de J.A. Bumaweg, waar hij wederom een mooi vogelverblijf liet bouwen. Samen met echtgenote Aartje genoten beiden hier volop van de vogelhobby.

Al in 1960 werd Van Veelen lid van de Loenense vogelvereniging Vogelvrienden. Drikus van den Beld en Derk Rijken wisten hem te strikken om lid te worden van de vereniging en de ‘vogelbond’. Sindsdien was hij een trouw lid. Een op en top verenigingsman, die de vogelvereniging zo’n vijftien jaar heeft geleid als voorzitter. De naam werd gewijzigd naar Vogelvreugd. Ieder jaar deed hij mee met een aantal vogels. Vaak werd hij algemeen kampioen met de mooiste vogel van de show. Zijn woonkamer is hier getuige van. Deze staat vol met prachtige bekers die hij in de loop der jaren verdiende op de clubtentoonstelling, kampioen van Apeldoorn, provinciale en landelijke wedstrijden. Van Veelen deed er alles aan om zijn vogels optimaal te presenteren.

De laatste jaren werd het wat moeilijker door de mindere functie van zijn ogen en na het overlijden van zijn vrouw, die een tijdlang de vogels verzorgde. Hij kreeg veel hulp van kweker Ep Zwerus en anderen. Nu vindt Van Veelen de tijd gekomen om er mee te stoppen. Met een leeftijd van 94 jaar vindt hij het welletjes. Wel met pijn in het hart, want de vogelhobby was alles voor hem. Voor het hele gezin zelfs, want ook zoon Wim en dochter Coby hielpen hem daarmee. Hij genoot altijd van de mooie kleuren en natuurlijk ook van de zang van deze vogels. Van Veelen: “Vogels kweken is zo’n prachtige hobby. Dat moesten meer mensen gaan doen. Rustgevend en je kunt het thuis doen. Het aantal kwekers daalt sterk. Erg jammer dat ik er mee moet stoppen. Maar ik kan terugkijken op een prachtige tijd”.

Komend weekend is hij present in De Brink op de clubtentoonstelling en hoopt stiekem dat hij voor de laatste keer nog een aantal prijzen in de wacht gaat slepen.

foto:

Ab van Veelen (bijna 94) vindt de rode kanaries het mooist - Foto Martien Kobussen