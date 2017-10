Tevredenheid over nieuw parkeerbeleid Centrum Velp

VELP - De gemeente Rheden heeft een parkeeronderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het gedeeltelijk afschaffen van het betaald parkeren in het centrum van Velp. De invoering van het nieuwe parkeerbeleid heeft niet tot negatieve gevolgen geleid. Bezoekers, ondernemers en bewoners zijn over het algemeen tevreden. Negatieve effecten zijn niet aangetoond. Het college van B en W ziet daarom geen reden het parkeerbeleid opnieuw te wijzigen.

In 2016 schafte de gemeente Rheden het betaald parkeren in het centrum van Velp gedeeltelijk af. De doelstelling was het stimuleren van de lokale economie. De veronderstellingen daarbij waren dat door het afschaffen van betaald parkeren en het invoeren van de blauwe zone er meer bezoekers naar Velp zouden komen. De omzet van de winkeliers werd daardoor vergroot. Het parkeren werd makkelijker, goedkoper en de parkeerruimte zou beschikbaar blijven voor winkelend publiek. De gemeenteraad gaf als randvoorwaarde mee dat het gewijzigde parkeerbeleid jaarlijks niet meer dan een ton mag kosten.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal parkeerders is toegenomen. Dit komt overeen met de landelijke trend en kan niet zondermeer aan het parkeerbeleid worden toegeschreven. Binnen de parkeerschijfzone is de bezettingsgraad op sommige momenten hoger dan gewenst. Maar dan is er in de omliggende straten nog wel parkeercapaciteit. Er is voldoende parkeercapaciteit in het gebied.

Winkeliers, winkelend publiek en bewoners hebben daarnaast meegedaan aan een enquête. De resultaten laten zien dat er geen sprake is van een omzetstijging die het landelijk gemiddelde overstijgt. Maar meer dan 80 procent van de ondernemers vindt dat de waardering van het winkelgebied verbeterd is. Parkeren is volgens eenderde van de bezoekers makkelijker geworden. Er is ook geen sprake van meer zoekverkeer. Er is ook geen negatief effect op de verkeersveiligheid aangetoond. De parkeermaatregelen hebben geen ongunstig effect gehad voor de bewoners.

Alleen de doelstelling van maximaal een ton inkomstenderving (parkeeropbrengsten) is niet gehaald. In 2016 was dit 123.000 euro. Gedeeltelijk werd dit veroorzaakt door de invoering van de blauwe zone. De prognose voor dit jaar is 116.000 euro minder parkeeropbrengsten.