Officiële start bouw parkeergarage bij station Dieren

DIEREN - Wethouder Nicole Olland van de gemeente Rheden geeft woensdag 11 oktober om 10.00 uur het officiële startsein voor de bouw van de parkeergarage bij het station in Dieren. Dit vindt plaats op de hoek Koningin Julianalaan/Noorder Parallelweg in Dieren. De direct omwonenden zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De voorbereidingen voor de parkeergarage in Dieren zijn in volle gang. Ballast Nedam realiseert een parkeergarage waar straks plaats is voor 345 voertuigen. De parkeervoorziening maakt onderdeel uit van het project Traverse. Als alles volgens plan verloopt, kan de garage in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen worden. Daarna wordt het stationsgebied ingericht als verblijfsgebied voor voetgangers en treinreizigers. De passerelle (inclusief liften) is inmiddels in gebruik. Deze voetgangersbrug over het spoor ontsluit het perron en verbindt de openbare ruimte in noord en zuid. De nieuwe parkeergarage moet ervoor zorgen dat de huidige parkeeroverlast in de woonstraten rond het station tot het verleden behoort. De parkeervoorziening krijgt een directe loopverbinding met het station waardoor reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van auto op trein.

www.traversedieren.nl