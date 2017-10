Expositie in de hal van gemeentehuis Brummen

BRUMMEN – In de hal van het gemeentehuis van Brummen is tot 1 november een expositie te zien van foto’s en beelden van Jim van Iterson. Bezoekers kunnen deze bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Voor Jim is fotograferen kijken: veel en intens kijken en de sfeer of de essentie van het moment zo vastleggen dat deze wordt overgebracht op de toeschouwer. Met name natuur-, architectuur- en straatfotografie hebben zijn voorkeur. Met een passende afdruktechniek op speciale papiersoorten versterkt hij de overdracht van de essentie van de foto.

Vanaf 1995 is Jim zich daarnaast gaan bekwamen in beeldhouwen. Het werken in 3D geeft een extra dimensie. Jim benadert de steen voorzichtig met klopper en beitel om te zien wat zich gaat manifesteren. Aan alle kanten moet er wat te zien zijn en moet het ‘kloppen’.