Fietsinformatiedag groot succes

RHEDEN / DIEREN - Donderdag 5 oktober trotseerden bijna 30 senioren op het parkeerterrein voor de Hangmat in Rheden regen en storm tijdens hun parcoursoefening tijdens de fietsinformatiedag. Allen brachten het er niet alleen goed van af, maar bleven enthousiast en opgewekt. Deze oefening maakte deel uit van een hele dag rond het thema Veilig Fietsen voor Senioren. De gemeente Rheden heeft in september alle senioren van 62 tot 65 jaar met een persoonlijke brief uitgenodigd om deel te nemen. De belangstelling is zo groot gebleken, dat er ook nog in Dieren een zelfde activiteit is opgezet ook op 5 oktober. Ook daar werd die een groot succes.

De dag begon met een stuk uitleg door specialisten van de Fietsersbond en VVN over de verkeersregels en de praktijk van het veilig fietsen. Zowel op gewone fietsen als ook op E-bikes. Aan deze dag heeft ook de plaatselijke fietsenmaker zijn medewerking verleend: hij keurde de fietsen en gaf deskundig advies, zodat de senioren ook hun eigen fietsen in goede conditie kunnen houden.

Tot slot van deze intensieve en boeiende fietsdag, hebben de deelnemers ongeveer zes kilometer door het dorp Rheden gefietst onder deskundige leiding van een VVN’er uit Rheden. Onderweg zijn zij allerlei minder veilige situaties tegen gekomen en hebben zij daaruit lering getrokken.

Wethouder Ronald Haverkamp heeft de dag afgesloten met een boodschap: “Alle fietsers moeten in mijn gemeente veilig van A naar B en terug kunnen fietsen. Dat is voor mij de het uitgangspunt”, aldus de betrokken wethouder. De dag was een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Rheden en Rozendaal, VVN Rheden, de Fietsersbond en de koepel van de seniorenbonden COSBO.