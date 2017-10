Vitesse geeft voetbalclinic in Soeren

Op initiatief van de activiteitencommissie in Laag-Soeren waren twee jeugdtrainers van de Arnhemse eredivisieclub Vitesse naar het complex van SCS in Laag-Soeren gekomen om een training te verzorgen voor de Soerense jeugd. Doordat SCS op dit moment geen teams in de competitie heeft, spelen de jongens nu bij verenigingen uit de buurt als vv. Dieren, Dierensche Boys en Eerbeekse Boys. Harry Rutgers (Vitesse onder elf) en Jos Dietrich (Vitesse onder twaalf) stonden voor een groep van zestien aangemelde enthousiaste jongens. Zij gingen dan ook net zo enthousiast aan de slag en vroegen volledige inzet van de jongens. In hoog tempo wisselden oefeningen in techniek, balbehandeling, samenspel spelinzicht en respect elkaar af. De training werd afgesloten met een fanatiek partijtje.