Doesburgse jongens maken stripboek

DOESBURG - De Kinderboekenweek sluit zaterdag 14 oktober in Doesburg met de presentatie van een uniek stripboek. Het bijzondere is dat het Stripboek over monsters en superhelden gemaakt is door jongens uit Doesburg. Ze hebben een half jaar lang hard gewerkt en geoefend onder leiding van André Bikker tijdens de cursus striptekenen. Deze leuke cursus is een onderdeel van het programma Kidskunst dat gegeven wordt in de Schilderschool.

Om 14.00 uur worden belangstellenden ontvangen met een welkomstdrankje bij Boek en Buro in de Kerkstraat in Doesburg. Natuurlijk zijn de striptekenaars er en signeren ze het stripboek. Na een feestelijke toespraak door Rob Foget overhandigt hij de eerste exemplaren aan de striptekenaars. In het boek zijn ook de striptekenaars zelf aan het werk te zien en krijg je een beeld van de makers. Het stripboek is op zaterdag 14 oktober te koop bij Boek en Buro. Een deel van de opbrengst gaat naar de striptekenaars. Voor wie zelf ook wil mee doen is er op woensdagmiddag van 16.30 tot 17.30 weer een nieuwe cursus striptekenen in de Schilderschool. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Opgeven kan via www.kidskunst.info.