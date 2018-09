Vrijwilliger HandSaam in het zonnetje

BRUMMEN - De stichting Hulpdienst Brummen-Eerbeek heeft afgelopen vrijdag meneer Workum in het zonnetje gezet. Hij nam na twintig jaar afscheid als vrijwilliger bij de stichting. Naast zijn werk als chauffeur was hij ook jarenlang penningmeester.



De stichting Hulpdienst Brummen-Eerbeek is sinds 1980 actief. De stichting zorgt voor vervoer door heel Nederland voor inwoners van de gemeente Brummen. Het gaat hierbij om mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, apotheek of naar de winkel moeten, maar zelf niet zo mobiel zijn en geen vervoer hebben. De vrijwilligers helpen vooral ouderen met bijvoorbeeld boodschappen en brengen ze tot in de wachtkamer van het ziekenhuis.

Workum ontving van de voorzitter en penningmeester een bos bloemen en een waardebon. Wethouder van Sociale Zaken, Jolanda Pierik was ook naar de bijeenkomst gekomen om namens de gemeente een blijk van waardering uit te spreken. Zij overhandigde de voormalig vrijwilliger

een boek. "Vrijwilligers zijn de kurk waar wij als samenleving op drijven", sprak ze uit. Ze benadrukte het belang van de stichting en het werk dat de vrijwilligers verrichten. Meneer Workum bedankte op zijn beurt zijn collega´s voor de fijne samenwerking. Vanwege zijn verhuizing naar Velp kan hij zijn geliefde vrijwilligerswerk niet meer blijven doen. "Het is jammer dat er niet meer vrijwilligers zijn; dit zou het werk zo verlichten voor de huidige chauffeurs en telefonistes." De hulpdienst is dan ook nog op zoek naar voornamelijk telefonistes die het meldpunt van 9.00 tot 11.00 uur bemannen. "Al is het maar voor een ochtend", aldus voorzitter Henk Bunschoten. Naast meneer Workum zouden ook mevrouw Waterlander en meneer Schouten in het zonnetje worden gezet. Door uiteenlopende redenen konden zij echter niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn.