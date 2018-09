Brummense verenigingen doen mee aan Grote Clubactie

BRUMMEN - Vanaf 15 september gaan er weer 225.000 enthousiaste clubleden in het land op pad om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Ook de leden van verschillende verenigingen uit Brummen doen mee aan de jaarlijkse actie om hun clubkas een financiële injectie te geven. Dit jaar doen in Brummen de volgende clubs mee: volleybalvereniging Bruvoc, de Eerbeekse Tafeltennis Vereniging, Handbalvereniging Brummen, Korfbalvereniging Mélynas, Sportclub Brummen, Voetbalvereniging Oeken en volleybalvereniging Spiker.

De Grote Clubactie beleeft dit jaar alweer de 46e editie. Directeur Frank Molkenboer: "Verenigingen hebben de inkomsten uit de Grote Clubactie hard nodig. Ze kunnen het goed gebruiken voor nieuwe doeltjes, tenues of een likje verf voor het clubgebouw. Het geld krijgt een goede en doelgerichte bestemming. Van elk verkocht lot à 3 euro gaat 2,40 euro direct naar de vereniging. Ook dit jaar kunnen vrienden, familie en inwoners van Brummen de deelnemende clubs ondersteunen. Ze maken dan ook nog eens kans op één van de 32.000 prijzen uit de Grote Clubactie loterij!"

Verenigingen kunnen nog steeds deelnemen aan de actie. Aanmelden kan via clubactie.nl of via tel. 013 - 455 28 25.