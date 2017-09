Geslaagden bij Ut Trepke

EMPE - De pedagogisch medewerksters van Ut Trepke hebben onlangs het certificaat voor de taaltoets 3F in ontvangst mogen nemen. De wetgever verplicht voor 2018 alle pedagogisch medewerksters, die op een VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie) locatie staan, om de taaltoets 3F te halen. Omdat Ut Trepke voor zowel de peuterspeelzaal als het kinderdagverblijf VVE-gecertificeerd is, hebben alle medewerksters, die hun 3F nog niet hadden, aan dit traject meegedaan. Dit was mogelijk in samenwerking met de gemeenten Voorst, Lochem en Brummen. Na drie opfrismomenten, waarbij de puntjes op de i werden gezet en de basisregels weer opgefrist werden, hebben de dames de taaltoets afgelegd, die bestond uit de onderdelen luisteren, spreken en gesprekken voeren, lezen en taalverzorging. Met dank aan de gemeenten zijn alle pedagogisch medewerksters geschoold in taalniveau 3F.