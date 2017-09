Streekschool Hoenderloo maakt start met natuurlijk speelplein

HOENDERLOO – De Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo start op zaterdag 23 september met de ontwikkeling van een natuurlijk speelplein. Er wordt van 09.00 tot 12.30 uur gewerkt op het terrein van de Kakelhof aan de Middenweg.

Zaterdag 23 september is de jaarlijkse Burendag van het Oranjefonds. De Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH) heeft van het Oranjefonds een bijdrage ontvangen om, samen met de kinderen, vast een start te maken met de ontwikkeling van een natuurlijk speelplein. Er wordt deze ochtend een groot insectenhotel gebouwd en van boomstammen een klein spring- en klimparcours gemaakt. De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Iedereen, van elke leeftijd, is welkom mee te komen knutselen. Opgave wordt gewaardeerd en kan via de Facebookpagina Integrale Streekschool Hoenderloo of per e-mail naar basisschoolhoenderloo@outlook.com.

De ontwikkeling van een natuurspeelplein past volledig in de visie voor een nieuwe school, waar natuuronderwijs een belangrijke rol staat spelen. De SISH is bezig met het oprichten van deze school, waar kinderen van nul tot twaalf jaar de hele dag welkom zijn voor onderwijs, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en kinderopvang. De SISH verwacht de nieuwe school in augustus volgend jaar te kunnen openen.

Het is de bedoeling om in het voorjaar vast weer een knutseldag te houden, dan zijn er plannen voor een wilgentenenhut en een blotevoetenpad.