Vier dagen Volksfeesten Hummelo

HUMMELO – Het hoogtepunt van de Volksfeesten in Hummelo ligt dan wel op de woensdag, het feest gaat echt zondag al van start. De Stichting Volksfeest Hummelo heeft weer een mooi programma opgesteld, goed voor vier dagen activiteiten en feest.

Het feest gaat zondag 10 september van start als om 13.00 uur de puzzeltocht per fiets begint. Groepjes van twee tot zes personen, jong en oud, maken een rit door de dorpskern en het buitengebied van Hummelo. De start is bij FF naar Steef. De jury streeft ernaar rond 17.00 uur de juiste route bekend te maken en de prijzen uit te reiken.

Maandag 11 september wordt om 19.30 uur de vogel weggebracht onder begeleiding van muziekvereniging De Eendracht. Het vertrek is vanaf basisschool De Woordhof. Na afloop van de plechtigheid kan bij FF naar Steef een voorproefje worden genomen op het volksfeest. De vogel wordt goed natgemaakt.

Dinsdag 12 september staat de grote optocht op het programma. De deelnemers verzamelen zich om 12.30 uur op de Dorpsstraat. De stoet vertrekt om 13.15 uur, voorafgegaan door muziekvereniging De Eendracht. Om 14.15 uur gaan de volksspelen van start op de feest- en spelweide. Er zijn spellen voor de jongste kinderen, de zeskamp voor oudere kinderen en diverse activiteiten voor volwassenen. Na afloop van de spelen vindt de prijsuitreiking van de spelen en de optocht plaats op het veld. Aansluitend wordt rond, rond 16.30 uur, onder muzikale begeleiding teruggekeerd naar het dorp.

Woensdag 13 september moet iedereen vroeg op, want dan wordt om 07.00 uur de reveille geblazen. Om 08.00 uur krijgen kinderen van vier tot twaalf jaar ballonnen uitgereikt en een kwartiertje later worden ruiters en schutters verwacht bij FF naar Steef. De rondgang door het dorp met ruiters, schutters, bielemannen en kinderen vertrekken, voorafgegaan door muziekvereniging De Eendracht, naar het Rentmeestershuis. Hier wordt het vaandel geslagen voor de familie Van Rechteren, waarna de kinderen hun ballonnen oplaten. Tijdens de ronde wordt op diverse plaatsen het vaandel geslagen.

Om 09.30 uur beginnen de activiteiten voor peuters en kinderen van groepen één tot en met vier en om 09.45 uur de opdrachtentocht door het dorp voor de kinderen van groepen vijf tot en met acht.

De volksspelen beginnen om 12.00 uur. Op het programma staan vogelschieten, ringrijden te paard, ringrijden per voertuig en het vogelknuppelen voor dames. Na afloop, rond 14.45 uur, start de optocht naar het Tuinhuis, waar de prijzen worden uitgereikt door A.R.E.L. Graaf van Rechteren Limpurg. Na terugkomst van het Tuinhuis wordt op het bordes van café-zaal nog het vaandel geslagen voor het koningspaar. Na het officiËle deel is er voor kinderen nog gelegenheid om samen met de Biellemannen de Zevensprong te dansen.