REBO Groep verstevigt positie in de Randstad

LAAG-SOEREN - Vastgoedbedrijf REBO Groep BV wil groeien en haar vleugels uitslaan richting de Randstad. Met de overname van de activiteiten van P.H. Kuijper Makelaardij en Vastgoedmanagement B.V. in Amsterdam, wordt die ambitie verder ingevuld. REBO Groep telt inclusief haar nieuwe vestiging in Amsterdam, landelijk verspreid, inmiddels negen vestigingen.

Het in Laag-Soeren gevestigde bedrijf is actief in het vastgoedmanagement, het VvE-beheer en de woning- en bedrijfsmakelaardij.

Henk Sloot, bestuurder van REBO Groep BV, is erg blij met de overname per 1 september. Hij vertelt: “We zijn al een tijd actief aan de slag met het verbeteren van onze marktpositie in de Randstad. Met deze overname en nieuwe vestiging in Amsterdam voor twee van onze vier businessunits – REBO Vastgoed Management/REBO Huurwoning en REBO VVE Management – geven we daar op een prachtige manier vorm aan en winnen we heel veel aan slagkracht.” Met de overname van de vastgoedactiviteiten van P.H. Kuijper is de vastgoedportefeuille van REBO Groep uitgebreid en bedraagt de totale beheerportefeuille (bestaande uit woningen, commercieel onroerend goed en VVE) ruim 38.000 eenheden. REBO Groep telt in totaal 100 medewerkers.

Waar Henk Sloot ook erg content mee is, is de synergie tussen beide bedrijven. “We passen qua cultuur erg goed bij elkaar. P.H. Kuijper Makelaardij en Vastgoedmanagement B.V. en REBO Groep zijn beide solide en onafhankelijke familiebedrijven, beide met een no-nonsense cultuur en de klantwens hoog in het vaandel.”

Sloot vertelt dat dankzij de synergie de onderhandelingen tussen beide bedrijven dan ook soepel verliepen. “Erg mooi was dat zowel REBO Groep als P.H. Kuijper het essentieel vonden, dat het ervaren en deskundige team van P.H. Kuijper zou blijven bestaan. Dit team kent de markt, is op elkaar ingespeeld en draait voortreffelijk. Het volledige team van dertien medewerkers van P.H. Kuijper treedt dan ook per 1 september in dienst bij REBO, onder de dagelijkse leiding van Petra Kuijper en krijgt gerichte ondersteuning vanuit de REBO Groep-organisatie. Daarmee kunnen we onze servicegraad in de Randstad nog verder vergroten.”

De eigenaren van P.H. Kuijper, Tom en Petra Kuijper, alsmede Tom Kuijper sr., kijken ook tevreden terug op de bereikte overeenstemming. “Al zal het voor ons natuurlijk wel even wennen zijn aan het idee dat onze jarenlange expertise onder de naam P.H. Kuijper Makelaardij en Vastgoedmanagement B.V. ophoudt te bestaan. Maar de fijne contacten met REBO Groep, het feit dat we dezelfde mentaliteit hebben en dat het volledige team van P.H. Kuijper behouden blijft, maken dat zeker goed. Bovendien is dit samengaan met REBO Groep voor ons bedrijf een meer dan logische volgende stap in deze turbulente markt.”

De vestiging in Amsterdam blijft gehuisvest op het adres H.J.E. Wenckebachweg 75 en zal onder de dagelijkse leiding blijven staan van vestigingsmanager Petra Kuijper.

Kijk voor meer informatie over REBO Groep BV op: www.rebogroep.nl.

Foto:

REBO Groep-bestuurder Henk Sloot tekent de overeenkomst die de overname van P.H. Kuijper Makelaardij en Vastgoedmanagement B.V. bezegelt. Links van hem Petra Kuijper, rechts Tom Kuijper.