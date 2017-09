Angerlo Vooruit verloot een gloednieuwe Peugeot 108

ANGERLO - Het is 43 jaar geleden voetbalvereniging Angerlo Vooruit de poorten van Sportpark Mariëndaal opende aan de Mariëndaalseweg. Dat het complex anno 2017 een grondige facelift kan gebruiken lijdt dus geen twijfel. De boel is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Om de middelen daarvoor te vergaren, wordt een groet verloting gehouden met als hoofdprijs een Peugeot 108.

Om het sportcomplex een upgrade te geven, moeten de handen uit de mouwen! Er ligt een prachtig plan voor de bouw van een nieuw kleedkamercomplex. Daarnaast willen ze de kantine verbouwen, zodat ze jaren vooruit kunnen met een modern complex, dat voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Zodat ze ook uitstralen wat we in feite al zijn: een moderne, vitale club, die midden in de samenleving staat.



Maar daar is geld voor nodig! De gemeente Zevenaar heeft toegezegd haar steentje bij te dragen, maar Angerlo Vooruit moet daarnaast ook zélf een deel van de kosten opbrengen. "Dat doen we onder andere door middel van inzamelacties", aldus een woordvoerder van de club. De nieuwste actie van Angerlo Vooruit is de Superverloting. "We hebben een geweldige prijzenpot waaronder een spectaculaire hoofdprijs: een gloednieuwe Peugeot 108, belastingvrij! Maar ook de overige prijzen zijn de moeite waard. Wat te denken van een elektrische fiets, een Jura koffie machine, twee HD Smart TV’s of twee tickets voor een ballonvaart? In totaal zijn er meer dan 110 prijzen te verdelen."

Hoe werkt het? Een lot kost 100 euro. Een lot dingt mee in vijf trekkingen. Wie in trekking één een prijs wint, maakt met hetzelfde lot ook in de vier daaropvolgende trekkingen nog kans op prijzen. De vijfde trekking is de grote finale, waarin iedereen met een lot kans maakt op de hoofdprijs: een gloednieuwe auto. Er worden slechts 600 loten uitgegeven, dus de winstkans is volgens de organisatie groot.

De verkoop van loten is inmiddels begonnen en loopt tot aan de eerste trekking op 26 november. De loten kunnen gekocht worden in de kantine van Angerlo Vooruit, bij Garage Schel, bij leden van Angerlo Vooruit en via de website www.angerlovooruit.nl. Op deze website is ook een overzicht van alle prachtige prijzen te vinden. Op de site zijn ook de voorwaarden voor deelname te vinden.