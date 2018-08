Bloedhete zomermarkt

EERBEEK - Bloedheet was het dinsdag 7 augustus. En dat was helaas te merken op één van de laatste zomermarkten in Eerbeek. Het was de laatste dag van de tweede hittegolf, en misschien wel de heetste dag ooit. Een enkeling waagde het om de zomerse markt te bezoeken, maar de meesten bleven thuis of op de camping. De verkoper van jam (foto) heeft betere dagen gekend. Maar er zijn altijd wel marktbezoekers die een potje jam mee willen nemen voor het thuisfront of voor de buurman die tijdens de vakantie op het huis heeft gepast. Op de dinsdagen 14 en 21 augustus vinden de laatste twee zomermarkten op het Oranje Nassauplein en het Stuijvenburchplein plaats. De markt duurt van 11.00 tot 18.00 uur en bezoekers vinden er kramen met allerlei leuke creatieve spullen, groenten, kleding en andere dingen. De winkels, marktlui en horeca zorgen voor kramen met acties en er zijn uitgebreide terrassen. Er is volop eten en veel te doen voor jong en oud.

Foto: Lotte Bienias