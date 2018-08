Erepenning voor Margreet Frankot

DOESBURG - Uit handen van burgemeester Loes van der Meijs ontving Margreet Frankot woensdag de Erepenning van Doesburg. "Hiermee willen we je bedanken en eren voor alles wat je voor de stad hebt gedaan", aldus Van der Meijs.

Margreet Frankot heeft zich, sinds ze in 1990 in Doesburg kwam wonen, ingezet voor de stad. Zo was zij één van de initiatiefnemers van de Kruidentuin aan de Paardenmarkt. Niet alleen maakte zij destijds het ontwerp, ook begeleidt ze al die jaren de groep vrijwilligers en werkt ze zelf actief mee in de tuin. Het bestuur heeft berekend dat Margreet in die 25 jaar ongeveer 4500 uur druk is geweest met de Kruidentuin. "En dan hebben we het nog niet eens over de uren dat je er in je hoofd mee bezig bent", voegde burgemeester Van der Meijs toe.

Naast de Kruidentuin heeft Margreet Frankot grote belangstelling voor en kennis van de historie van Doesburg, die zij graag met anderen deelt. Zo is zij al 25 jaar actief in de Archiefwerkgroep van de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh. Zij houdt zich bezig met het ontcijferen, interpreteren en digitaliseren van oude geschriften uit het stadsarchief, die hiermee voor een groot publiek toegankelijk worden.

Ook verzorgt Margreet al vijftien jaar rondleidingen door de stad. Van der Meijs: "Je kunt heel bijzonder vertellen, heel beeldend. Zo maak je de geschiedenis heel voelbaar en zichtbaar voor toeristen en inwoners van de stad."

Al met al genoeg redenen om Margreet Frankot eens in het zonnetje te zetten. Het gemeentebestuur reikte haar de Erepenning uit, als blijk van waardering voor alles wat Margreet al die jaren voor de stad heeft gedaan. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Gasthuiskerk, waar het 25-jarig bestaan van de Kruidentuin werd gevierd.

Die ochtend was Margreet overigens al verrast met een mooi bankje in 'haar' kruidentuin. De 85-jarige Carl König had voor zijn verjaardag geen wensen en besloot te vragen om een bijdrage voor een cadeau voor Margreet. In de Kruidentuin siert nu het Carl König-bankje, een heerlijk plekje voor een kop koffie of een wijntje.