Oproep: aanmelding voor verenigingendag

DIEREN - De activiteitencommissie van Winkelcentrum Dieren zoekt enthousiaste deelnemers voor de verenigingendag op het winkelcentrum op zaterdag 8 september. De commissie is bezig de activiteiten steeds verder uit te breiden en de dag steeds grootser aan te pakken. Om dit te bereiken, wordt samengewerkt met Nancy Gieling van Bosveld groenten en fruit, Simon Steenstra namens centrummanagement winkelcentrum Dieren en Diane Horsten van de Readshop Dieren. Zij willen van Dieren weer een bruisend en blij dorp maken. De Dierenaar moet weer trots op zijn dorp worden en het een feest gaan vinden om met zijn allen er op uit te trekken om samen deel te nemen aan allerlei activiteiten en evenementen die Dieren te bieden heeft. Te beginnen bij de verenigingendag in september. In de omgeving bestaan vele verenigingen. De organisatie van de verenigingendag zou het leuk vinden als zij allemaal naar buiten zouden treden om te laten zien hoe leuk en actief zij zijn en op deze manier andere inwoners te enthousiasmeren om zich aan te sluiten. Voor verschillende faciliteiten kan de activiteitencommissie zorgen. Denk aan een podium, licht, geluid en dergelijke. Enthousiaste verenigingen die zich willen presenteren, kunnen zich aanmelden via info@winkelcentrumdieren.nl.