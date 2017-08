Braamhuis verrast met Doesburgse donatie

DOESBURG / ZEVENAAR - Afgelopen week werd het Braamhuis in Zevenaar verrast door Doesburger Patrick. Zoals al vele jaren, heeft hij ook dit jaar weer de Nijmeegse vierdaagse gelopen, echter met dit verschil dat hij sponsors heeft gezocht voor de kilometers die hij ging lopen.

De opbrengst van 320 euro werd overhandigd en het bestuur was dan ook zeer verheugd met deze donatie. Het Braamhuis is een huis dat door vrijwilligers bemand wordt en is volledig afhankelijk van donaties.

Nu is het Braamhuis waarschijnlijk in Doesburg nog niet zo bekend, maar een aantal mensen uit Doesburg zal het wel kennen. Het is een huis dat tegenover het ziekenhuis in Zevenaar staat. Een gezellig huis, dat zomaar bewoond zou kunnen worden door een gezin. Echter in dit huis kunnen mensen die kanker hebben of hebben gehad terecht voor steun op allerlei gebied. Het bleek namelijk dat mensen die de diagnose kanker krijgen klinisch zeer goed geholpen worden, maar dan als alle medische behandelingen klaar zijn, toch in een soort gat vallen, want ze zijn het vertrouwen in hun lichaam kwijt. Familie en vrienden zijn er wel om een luisterend oor te hebben, maar het begrijpen hoe iemand zich voelt is er niet en kan ook niet als je het zelf niet hebt mee gemaakt. In het Braamhuis werken vrijwilligers die mensen hier begeleiden maar ook gesprekken met mede patiënten doet wonderen. Niet alleen een kop koffie of thee en gesprekken zijn er mogelijk, maar ook thema avonden worden er gehouden en allerlei leuke activiteiten. Zoals de vrouw van Patrick meldde: “We hadden een heerlijke verwen-avond, lekker een massage, nagels doen, een make-upje en heerlijk genieten en kletsen. Ik kwam er als herboren weer vandaan”. En dit is niet alle fijn voor de persoon in kwestie maar ook voor het thuisfront, weer een opgewekte partner thuis krijgen is voor iedereen goed.

Het Braamhuis is opgericht door internist Jan Braamhuis, hij vond dat het in een kliniek toch allemaal wel kil en steriel is en er veel meer persoonlijke aandacht moest zijn. Het bleek een geweldige gedachte die in daden is omgezet.

Aangezien ook uit Doesburg mensen in ziekenhuizen in de omliggende gemeenten behandeld worden is het ook voor mensen die toch met vragen of probleempjes zitten geweldig om eens daar een kijkje te nemen. Er zijn tal van leuke activiteiten en thema avonden, of gewoon een praatje en een bakkie koffie. Echt een aanrader.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.braamhuis.nl of tel. Nr. 0316-332111 – 0683109358. - foto: Hanny ten Dolle