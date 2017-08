Jacht in nood op de IJssel

DOESBURG - Een plezierjacht is woensdagochtend rond 10.45 uur op een krib in de IJssel beland, nadat het met moterpech gesleept werd.

Hulpdiensten werden direct met meerdere wagens aangestuurd. In eerste instantie was het nog onduidelijk wat er aan de hand was, maar al snel toonde zich deze situatie. Volgens de schipper van het pleziervaartuig hadden ze motorpech en werden ze door een andere boot gesleept. Dit ging echter compleet fout en ze kwamen uiteindelijk op de krib terecht. De schipper spreekt van geluk: "Het had ook anders kunnen aflopen en wij zien niet volledig omgeslagen. Gelukkig hebben mijn vrouw en ik niks."

Rijkswaterstaat was ter plaatse om de boot van de krib te halen en weg te slepen. Langzaam aan, want bij die actie liep er water in het schip, dat door de brandweer steeds werd weggepompt. - foto: Martin Heitink /Persbureau Heitink