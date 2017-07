Vierdaagse lunch op stadhuis van Doesburg

DOESBURG - Op de vorige oproep voor de Vierdaagse lunch op 22 juli in Doesburg, zijn maar weinig reacties binnen gekomen. Uit ervaring is gebleken dat er toch heel veel mensen hier aan mee willen doen. Maar het is wel noodzaak u op te geven, want voor de organisatie is het belangrijk te weten voor hoeveel mensen er weer een heerlijke lunch gemaakt moet worden.

Niet opgeven betekent ook niet mee kunnen lunchen. Dus geef u op voor de Vierdaagse lunch in het Gemeentehuis van Doesburg. Aanvang 13.00 uur.

Deze jaarlijkse traditie wordt ieder jaar goed bezocht om nog even na te praten over de inspannende Vierdaagse week. Wandelaars uit Doesburg die meedoen met de Vierdaagse in Nijmegen kunnen zich opgeven voor de lunch op onderstaand e-mail adres: Wandelaarsdoesburg@hotmail.com t.a.v Anita Nieuwenhuis