17 Gemeenten kopen elektriciteit lokaal en duurzaam in

REGIO - Zeventien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder Doesburg, Rheden en Zevenaar, gaan binnen vijf jaar voor hun elektriciteit gebruik maken duurzame energiebronnen in de eigen regio. Energie uit wind, zon en water laat straks het lantaarnlicht branden in duizenden straten.

De bescheiden schaal keert terug: deze Europese aanbesteding is gewonnen door de lokale Nijmeegse energieleverancier De Groene Stroomfabriek die in samenwerking met de stichting Wiek II nieuwe wind- en zonneparken gaat realiseren.

Voor minstens vijf jaar zorgt De Groene Stroomfabriek uit Nijmegen voor de elektriciteit in de 17 Gelderse gemeenten, met een verlengingsoptie van maximaal 15 jaar. Als projectontwikkelaar gaat Wiek-II samen met burgercoöperaties een reeks duurzame opwekprojecten in het Gelderse uitvoeren. Een aantal projecten was al in ontwikkeling en wordt nu hiervoor ingezet. Het windpark Nijmegen-Betuwe (met ruim 1000 leden) ging in december als eerste open. Veel energieprojecten zijn te vinden op: www.burgersgevenenergie.nl.

Met deze samenwerking gaan de 17 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen op volle kracht hernieuwbare energiebronnen uit de eigen omgeving aanboren, zoals windmolens, zonnepanelen en waterkracht. Doel: een lokale overheid die zo snel mogelijk energieneutraal is. Vanuit deze visie hebben de Gelderse gemeenten - in een Europese aanbestedingsronde - vergaande eisen gesteld aan een nieuw contract voor hun elektriciteit die nodig is voor de dienstgebouwen, wijkcentra, sporthallen, straatverlichting, etc.

Harriët Tiemens, wethouder van Nijmegen en coördinerend bestuurder voor de 17 gemeenten: “Niet eerder hebben gemeenten in Nederland de inkoop van elektriciteit gekoppeld aan de voorwaarden van 100 % duurzame en lokale opwek. Daarmee hebben we de lat bewust hoog gelegd, omdat we echt het verschil willen maken. Ons lef is beloond. Dit is een geweldige impuls voor andere lokale en regionale samenwerkingsverbanden, die een energieneutrale toekomst dichterbij willen brengen. Wij zetten als eerste deze stap in Nederland, hopelijk volgen er meer gemeenten.”

Peter den Biesen, directeur van De Groene Stroomfabriek: “Wij zijn hier heel blij mee, omdat het onze bedrijfsfilosofie bevestigt. De energietransitie moet en kan op lokaal niveau georganiseerd worden. Met deze aanbesteding hebben de 17 gemeenten duidelijk gekozen voor een stevig fundament onder de energietransitie in de regio Arnhem-Nijmegen. Dat wij, samen met Wiek-II, als voortrekker aan de slag mogen gaan, maakt ons trots. Het is een enorme opsteker voor iedereen die hierbij betrokken is met als belangrijk bijkomend voordeel dat alle investeringen ten goede komen aan de eigen regio.”

Pim de Ridder, bestuurslid van Wiek-II: “Burgers uit de regio spelen in deze samenwerking een belangrijke rol als energieproducent. Dan heb ik het over energiecoöperaties, opgetuigd door burgers om de energietransitie te versnellen. Zij krijgen van Wiek-II voorrang om de noodzakelijke duurzame energie te leveren. Gaat straks het licht in gemeentehuizen aan, dan is dat dankzij burgers die stroom opwekken voor hun lokale overheid. Een primeur van formaat, die de Nederlandse energietransitie in een nieuwe fase brengt. Het eigenaarschap van de energievoorziening keert terug in onze eigen omgeving, bij de lokale overheid, burgers en lokale ondernemers.”