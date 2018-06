Voetbalkampioenen!

GIESBEEK - Het vierde elftal van GSV'38 4 uit Giesbeek heeft het kampioenschap binnen. In het Pinksterweekend won de ploeg in Steenderen met 2-5 van SV Basteom, wat voldoende was voor een knallend kampioensfeest.

Na de klinkende 5-0 overwinning, thuis tegen concurrent Doesburg, kon het al bijna niet meer mis gaan, maar er moest nog altijd worden gevoetbald. Dat bleef het elftal doen, maar nadat de mannen gelijkspeelden tegen Concordia werd het weer wat onrustig. Gelukkig voor GSV had ook Doesburg verloren, dus was er niets aan de hand. GSV won vervolgens eerst met maar liefst 0-10 van de concurrent en op 20 mei volgde de slagroom op de taart. GSV won met 2-5 van Basteom en hengelde de schaal op overtuigende wijze binnen. Na een ruststand van 0-5 scoorde Basteom nog twee keer tegen, maar het feest kon beginnen. Er volgde getoeter door het IJsseldorp en een mooi feest op het sportpark, waar het nog bijzonder lang gezellig bleef.