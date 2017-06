BingoSpel Dieren geopend

DIEREN - Begin juni openden leerlingen uit groep zes van basisschool De Vlinder uit Dieren het nieuwe door de Stichting Dieren met Dieren ontworpen DierenMetDierenBingoSpel. Het spel combineert cultuur, geschiedenis en kunst in één totaalpakket. Het Bingospel richt zich op de kleine omgeving van Dieren en haar historie. Het bestaat uit drie onderdelen. Een speurtocht door Dieren waarbij de kinderen een vragenformulier krijgen en moeten zoeken naar beelden, gebouwen en andere bijzondere plekken in de omgeving. Historisch beeldmateriaal; in een aantal korte filmpjes wordt geïllustreerd hoe opa en oma vroeger naar school gingen, leefden, werkten , naar de kermis gingen en sporten. Een aantal lessuggesties en web verwijzingen hoe scholen dit spel kunnen integreren in de lessen geschiedenis, kunst en cultuur. Het Bingospel is voor alle scholen gratis aan te vragen. Groep zes van de Vlinder was in ieder geval al erg enthousiast.