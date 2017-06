Rheden kan weer een klein beetje investeren

RHEDEN - De gemeente Rheden kan voor het eerst in jaren weer investeren, dat bleek bij de presentatie van de Voorjaarsnota waarin het lopende jaar 2017 financieel onder de loep wordt gelegd en waarin vooruit wordt geblikt naar de meerjarenbegroting tot 2021. Ook gaan inwoners vanaf 2018 geen extra belasting betalen voor OZB, afval en riool.

Hoewel het er financieel rooskleurig uitziet voor de gemeente, staat er toch een tekort op de begroting in 2017. “Meerjarig hebben we dus een gesloten begroting, maar in 2017 komen we tekort. Komende zomer gaan we daar nog eens goed naar kijken”, aldus wethouder Ronald Haverkamp.

Hij geeft aan dat de begroting stabiel is, maar dat er wel wat verschuivingen hebben plaatsgevonden. “We hebben 2 miljoen euro extra van Het Rijk ontvangen. Daar ben ik heel blij om want in het Sociale Domein kwamen we flink wat geld tekort. Dat komt vooral door extra niet geraamde uitgaven voor de uitvoering van de jeugdzorg, de WMO, de participatiewet en de toename van bijstandscliënten”.

Haverkamp: “Na enkele magere financiële jaren ben ik blij dat we weer in staat zijn een sluitende begroting te presenteren en dat we weer geld kunnen vrijmaken voor nieuwe initiatieven”. Zeventien initiatieven worden voorgesteld aan de raad die daar op 11 juli een besluit over neemt, na de informatiebijeenkomst op 4 juli. Eenmalig wordt zes ton geïnvesteerd en jaarlijks een ton. “Voor het eerst komt in het beleid een burgerinitiatief voor”, vertelt Haverkamp trots. Samen met bewoners van de Admiraal Helfrichlaan in Dieren is een plan gemaakt om de omgeving weer veilig te maken. Dit alles om het racen tegen te gaan waar de omwonenden last van ervaren. Versmallingen, drempels, materiaal en aanpassen van de inrichting kost 580.000 euro. Daarnaast is er een bedrag van 120.000 euro voor de aanlag van een verhard fietspad op de Schapenbergweg richting de Lange Juffer, als secundair fietspad. Daarnaast wordt geld beschikbaar gesteld voor armoedebeleid, het plaatsen van elektrische laadpunten, de muziektent in Ellecom, begraafplaatsen, een 60-km zone en fietsvoorziening in Havikerwaard en het aantrekkelijker maken van de Veerstoep in Dieren.