Doesburgs banenplan werpt vruchten af

DOESBURG - Het Doesburgs Banenplan heeft zijn eerste vruchten afgeworpen. Vier inwoners met een bijstandsuitkering, hebben via het banenplan een baan bij een lokaal bedrijf gevonden. "Het banenplan heeft snel resultaat opgeleverd en is een win-win situatie voor alle partijen", aldus wethouder sociaal domein Peter Bollen. De bedrijven hebben enkele moeilijk vervulbare vacatures opgevuld en de mensen zijn blij met de baan die zij hebben gevonden.



De betrokken inwoners zijn aan de slag gegaan bij Ubbink, Claus Aannemersbedrijf, Rotra en Mediost. "Al met al een mooi resultaat", aldus wethouder Peter Bollen.

Eind vorig jaar heeft de SID (Samenwerkende Industrie Doesburg) samen met de gemeente Doesburg een plan bedacht om mensen vanuit de bijstand naar een baan te leiden. Aan de ene kant hebben de lokale bedrijven moeite om bepaalde vacatures op te vullen, aan de andere kant zijn er in de gemeente mensen met een bijstandsuitkering die graag aan de slag willen. Het idee was om vraag en aanbod te koppelen. De gemeente heeft dit op een zorgvuldige manier gedaan.

Wilma Cremers is jobmatcher van de gemeente Doesburg. Zij heeft geschikte kandidaten uit het bestand van de gemeente geselecteerd. De kandidaten die positief tegenover dit banenplan stonden, zijn voorgesteld aan de bedrijven. Zij zijn daarbij goed begeleid, bijvoorbeeld via een sollicitatietraining alvorens op gesprek te gaan.

Het banenplan zal zeker een vervolg krijgen. De vraag naar en het aanbod van werk is veranderlijk en kan over een tijdje weer nieuwe ‘matches’ opleveren. Inwoners met een bijstandsuitkering die ook interesse hebben om aan dit project deel te nemen, kunnen zich melden bij Wilma Cremers via telefoonnummer: 0313-481 313.