Rheden heeft nieuw college

RHEDEN - De gemeente Rheden heeft een nieuw college. Woensdagmorgen werden in Dieren de nieuwe wethouders gepresenteerd en het coalitieakkoord ondertekend. Het akkoord is getiteld Rheden Geeft Energie en focust op duurzaamheid en deelname aan de samenleving.

De VVD, CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie vormen samen de coalitie en een samenwerking tussen vijf partijen betekent water bij de wijn doen. Volgens formateur Niels Joosten is dat prima gelukt. "Er zijn compromissen gesloten, de partijen moesten elkaar wat gunnen, maar ook aan hun eigen standpunten vasthouden, maar de gesprekken zijn soepel verlopen." Volgens VVD-wethouder Ronald Haverkamp is er over zo'n vijftien punten flink gediscussieerd, maar zijn de partijen overal uitgekomen. "Zo heeft D66 iets moeten toegeven waar het gaat om cameratoezicht en moeten wij als VVD er mee leven dat windmolens een optie zijn als we onze klimaatdoelstelling willen bereiken." Over de zondagsopenstelling voor winkels is nog geen besluit genomen. De partijen kwamen hier niet uit en laten een beslissing over aan de gemeenteraad. Joosten: “Er is voor gekozen niet alles dicht te timmeren, maar genoeg open te laten om een goede discussie in de raad mogelijk te maken.”

Het coalitieakkoord bevat een aantal speerpunten waar de komende jaren de focus op zal liggen. Zo wil de coalitie meer inwoners aan het werk krijgen, nieuwe woningen realiseren om de doorstroom op de woningmarkt op gang te brengen, meer kansen scheppen voor de jeugd en werken aan de energieomslag.

Vanuit de partijen zijn vier wethouders-kandidaten naar voren geschoven, die tijdens een speciale raadsvergadering op woensdag 16 mei, vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis in De Steeg, worden benoemd door de gemeenteraad. Al in een vroeg stadium van de gesprekken zijn de portefeuilles verdeeld, zodat iedere wethouder ook zelf inhoudelijk de grootste bijdrage kon leveren aan betreffende onderwerpen.

Ronald Haverkamp (VVD) krijgt economische zaken, onderwijs, ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme in zijn portefeuille en legt daarbij de komende vier jaar de nadruk op werk. "Die 1100 mensen die nu in de bijstand zitten, moeten ook mee kunnen doen."

Wethouder Marc Budel (CDA) krijgt sport en cultuur, jeugdzorg, cultureel en historisch erfgoed, mobiliteit en dienstverlening onder zijn hoede. Zijn aandacht zal vooral uitgaan naar de jeugd. "Vroege signalering is iets waar we veel winst kunnen behalen."

Gea Hofstede wordt wethouder namens het CDA en richt haar pijlen op wonen. “Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Ook factoren als energiezuinigheid en het bevorderen van de doorstroming zijn belangrijk.” Daarnaast krijgt Hofstede welzijn, volksgezondheid en armoedebeleid in haar portefeuille. “Ik ben blij dat we veel aandacht kunnen gaan schenken aan armoedebeleid.”

Dorus Klomberg (D66) zal zich gaan buiten over financiën, duurzaamheid, bedrijfsvoering en milieu. “We moeten de klimaataanpak actualiseren. Door zelf het goede voorbeeld te geven, kunnen we inwoners stimuleren hun energieverbruik te minimaliseren.”

Burgemeester Carol van Eert neemt onder andere openbare orde en veiligheid en communicatie op zich.

ChristenUnie onderhandelde mee over het akkoord, maar levert zelf geen wethouderskandidaat. "Ik zie al onze speerpunten op een haalbare manier terug in het akkoord", zegt een tevreden fractievoorzitter Hendri Witteveen.



Op de foto het voltallige college: van links naar rechts Dorus Klomberg (D66), Ronald Haverkamp (VVD), burgemeester Carol van Eert, gemeentesecretaris Hans Kettelerij, Gea Hofstede (PvdA) en Marc Budel (CDA).

Foto: Linda Peppelman