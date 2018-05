Groot feest bij onthulling standbeeld Normaal

HUMMELO - Een levensgroot standbeeld voor een rockband. Een primeur in de nederpop. Normaal-zanger Bennie Jolink is zelfs zo enthousiast over het resultaat dat het hem inspireerde weer live te gaan zingen. Dat doet hij tijdens de onthulling op Hemelvaartsdag in de dorpskern van zijn geboortedorp Hummelo. Dit wordt een groot feest, waarbij iedereen welkom is.

Het feest wordt georganiseerd door de fanclub van Normaal, het Anhangerschap en Remon en Henk te Brake van café De Tol, ooit stamkroeg van Normaal. Het idee voor het standbeeld is afkomstig van het Anhangerschap, dat het vervolgens cadeau deed aan zowel Normaal als al die fans. Want Normaal mag dan na veertig jaren van deurdonderen officieel zijn gestopt, de band heeft tot op de dag van vandaag nog altijd een van de grotere fanclubs van ons land. Een trouw legioen anhangers van intussen drie generaties. Kunstenares Lia Krol maakte een levensgroot bronzen standbeeld, dat straks een plekje midden in het hart van Hummelo krijgt.

Het beeld wordt donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, onthuld op de parkeerplaats in het hart van het dorp. Bennie Jolink zelf zal dan spelen, samen met gitarist Ferdi Joly en bassist Willem Terhorst. Jolink werkt aan een soloalbum en op Hemelvaartsdag maakt hij zijn comeback, wat het feest helemaal onvergetelijk zal maken. Daarnaast zijn er optredens van andere bands, zodat er de hele dag muziek is in Hummelo. Het terrein opent om 11.00 uur. Om 13.30 uur wordt het standbeeld onthuld. Bennie, Willem en Ferdi treden op vanaf 14.15 uur en de Anhangerschapsband vanaf 15.00 uur. Om 17.00 uur beginnen The Marshalls te spelen en vanaf 19.00 uur zijn de Kisjeskearls op het podium te vinden. Het programma wordt om 21.00 uur afgesloten. De hele dag is gratis bij te wonen.

Op de foto de mannen van Normaal en kunstenares Lia Krol tijdens de presentatie van het ontwerp van het beeld.