Dauwtrappen voor Alpe d'HuZes

KLARENBEEK – Wie op zoek is naar een leuke fietstocht of een gezellige pitstop voor Hemelvaartsdag en ook nog een goed doel wil steunen, kan donderdag 10 mei terecht bij Alpe d'Huzes-team Klarenbeek. Het team verzorgt dauwtrapterrassen bij een aantal mooie fietstochten in de omgeving.

Voor de fietstocht van SV Twello heeft het team een prachtige locatie uitgezocht in Voorst, bij camping Haverkamp aan de Hooistraat 6. SV Twello heeft een mooie 30 en 45 kilometer route uitgezet. Iedereen kan op het terras even de benen strekken onder het genot van een kop koffie of thee. De start van de rit is tussen 09.00 en 10.30 uur vanaf het sportcomplex aan de Zuiderlaan in Twello.

Voor de fietstochten van SC Klarenbeek en Belangenvereniging Wilp wordt een speciaal Toer-de-Boer-terras ingericht aan de Soerhuislaan 4 in Wilp, bij de boerderij van Rodney en Annemieke Hurenkamp. Bij het MFC aan de Bosweg 12 in Klarenbeek kan tussen 08.00 en 11.00 uur gestart worden voor een 25 of 40 kilometer lange route van SC Klarenbeek.

Bij dorpshuis De Pompe in Wilp kan men tussen 08.00 en 15.00 uur inschrijven voor een fietsroute van 15, 25 en 35 kilometer of een wandelroute van 5 of 10 kilometer. Op het Toer-de-Boer-terras aan de Soerhuislaan zijn koffie en thee verkrijgbaar.

Wie zelf de fiets op gaat voor een mooie rit, kan natuurlijk ook een van de terrassen bezoeken om zo het goede doel te steunen. Het dauwtrapterras in Voorst is geopend van 09.30 tot 13.00 uur en in Wilp van 09.30 tot 17.30 uur.

Het Alpe d'HuZes team Klarenbeek bestaat uit de Klarenbekers Rolph Weijn, Johan Brink, Lambert Brink, André Wolters, Mila Wolters en Erik van den Brink. Daarnaast maken ook Marijke Klomp-Borgonje uit Twello en Annemiek Hurenkamp-Ebbers uit Wilp deel uit van deze vriendengroep die op 7 juni de beroemde Nederlandse berg in Frankrijk op gaat fietsen voor KWF kankerbestrijding.