Nieuwe plek Loenense Kei

LOENEN – In natuurgebied De Loenermark is door de stichting Vrienden van de Loenense Bossen onlangs een mooie plek gevonden voor de Loenense Kei. Dichtbij het bosgebied, waar binnenkort de trimbaan weer in ere wordt hersteld, hebben vrijwilligers de grote steen een mooi plaatsje gegeven. De Kei heeft op verschillende plekken in Loenen gelegen, maar De Vrienden verwachten dat de steen nu toch een definitieve 'ligplaats' heeft gekregen.

Over de Loenense Kei is wel het een en ander bekend. In de officiële gids van Loenen op de Veluwe, uitgegeven door de Vereniging Loenens Belang (de voorloper van de Dorpsraad Loenen) stonden in 1950 de volgende wetenswaardigheden over De Loenensche Kei te lezen: 'De wandelaar heeft onderweg op een handwijzer De Kei gelezen en natuurlijk kon hij aan de verleiding geen weerstand bieden om een blik te gaan werpen op dezen steen met het respectabele gewicht van 8000 kilogrammen! De steen is Saxum Lonense (=Loenensche Kei) genoemd. Zo'n oudvader mag wel een naam dragen, ontleend aan het dode latijn. In het grijs verleden, vijfhonderd en meer eeuwen geleden terug zijn deze geweldige brokken met grote massa's kleinere stenen en zand op de rug van enorme gletschers of ijsrivieren vanuit Scandinavië naar hier afgezakt. In Drente waar men ze in groter getale vond, hebben onze voorouders er hun grafkelders, de hunebedden, van gebouwd. Naast de Amersfoortsche, De Ugchelsche, De Deldensche en andere keien, mag de Loenensche Kei genoemd worden.'

De Loenense Kei heet dus eigenlijk Saxum Lonense, maar de steen bleef altijd als 'de kei van Loenen' bekend staan. Het is onbekend waar en wanneer de Loenense Kei oorspronkelijk in de Loenense bossen is gevonden. Voor menigeen nu weer een leuke extra bezienswaardigheid om bij een wandeling door het Loenense bos en de Loenermark op te zoeken.

Foto: Martien Kobussen