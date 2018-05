EERBEEK - Het C-mix-team van volleybalvereniging Spiker uit Eerbeek heeft nieuwe shirts. Bij de afsluiting van het seizoen heeft het team er nog net in kunnen spelen. Sponsor is Olympus All-in uit Zwolle. Als bedankje ontving Peter Lieftink een mooie bos bloemen. Het C-mix-team bestond afgelopen seizoen uit Jente Struis, Alicia Piga, Nancy Bouhof, Milan Lieftink, Raphael Pluim en Daan Wassink. Hoofdtrainer was Lieke de Winkel en Pascal Pluim was de coach.