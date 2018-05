Hoog-Keppel tijdens Hemelvaart in teken van 42e rommelmarkt

HOOG-KEPPEL - Voetbalvereniging HC'03 houdt op Hemelvaartsdag voor de 42e achtereenvolgende keer de kunst-, antiek- en rommelmarkt in Hoog-Keppel. De rommelmarkt in de dorpskern is van 09.00 uur tot 16.00 uur gratis geopend voor publiek. Belangstellenden voor een kraam kunnen contact opnemen met de organisatie.

Om de clubkas te spekken besloot de evenementencommissie van de voormalige voetbalvereniging H&K (in 2003 gefuseerd met Drempt Vooruit tot HC '03) in 1976 om een rommelmarkt te houden op het plein voor het gemeentehuis in Hoog-Keppel. De eerste editie was direct een groot succes. Meer dan duizend bezoekers kwamen af op de markt en ook in financieel opzicht was de markt geslaagd. De kunst-, antiek- en rommelmarkt is in ruim veertig jaar uitgegroeid naar een markt die een grote bekendheid geniet in de wijde omgeving en wordt al jarenlang bezocht door meer dan 15.000 bezoekers.

De vele standhouders bieden een groot assortiment artikelen aan, zoals oud-Hollands snoepgoed, cd's, poppen, kleding uit vervlogen tijd, koperwaren, speelgoed, boeken, wenskaarten en heel veel antiek. Daarnaast is een van de grootste attracties van de markt het snuffelen tussen de echte rommel. De opbrengst van deze rommel is voor de organiserende voetbalvereniging HC '03. De rommelmarkt, die al jaren gekenmerkt wordt door een gemoedelijke sfeer, vindt plaats op de Burgemeester Van Panhuysbrink in Hoog-Keppel.

Op woensdag 9 mei is het tussen 13.00 uur en 19.00 uur mogelijk om 'rommel' aan te leveren, met uitzondering van koelkasten, vriezers, wasmachines, bankstellen en dergelijke. Belangstellenden voor een kraam kunnen contact opnemen met de organisatie via rommelmarkt.hoog

keppel@gmail.com.