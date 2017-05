Rheden zoekt nieuwe burgemeester

DE STEEG - De gemeente Rheden zoekt een nieuwe burgemeester omdat Petra van Wingerden heeft aangegeven te willen stoppen als burgemeester per 1 januari 2018. De gemeenteraad wil graag van inwoners, (sport)verenigingen, sociale, culturele en maatschappelijke organisaties en ondernemers horen aan welke verwachtingen de nieuwe burgemeester dient te voldoen.

De burgemeester is voor veel mensen het gezicht van de gemeente. Veel inwoners hebben dan ook een mening of idee over het profiel van de nieuwe burgemeester. De raad houdt daarom van 9 tot en met 28 mei een enquête. Deze is Online te vinden via www.rheden.nl/nieuweburgemeester, op papier in alle servicecentra en op het gemeentehuis in De Steeg. Waar moet de nieuwe burgemeester de meeste aandacht aan geven? Hoe ziet het karakter van de burgemeester eruit? En wat moet de achtergrond van de nieuwe burgemeester zijn? Welke ervaring heeft hij of zij nodig? En is die ervaring belangrijk om de functie van burgemeester uit te kunnen voeren?

Medio juni worden de resultaten van de enquête bekend gemaakt en op basis daarvan wordt een profielschets gemaakt, een soort vacaturetekst. In de profielschets geeft de gemeenteraad aan wat voor type burgemeester de gemeente zoekt. Op 6 juli wordt deze profielschets vastgesteld door de gemeenteraad, in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning. In de maanden juli en augustus staat de vacature voor de nieuwe burgemeester van Rheden open. In september wordt een selectie van geschikte kandidaten gemaakt en oktober worden naar verwachting de eerste gesprekken gevoerd. Als alles naar wens verloopt, zal eind november bekend zijn wie de nieuwe burgemeester van Rheden wordt. De installatie vindt vervolgens begin januari plaats.