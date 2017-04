Theo Haagen Klarenbeeks vrijwilliger van het jaar

KLARENBEEK – Theo Haagen is op de jaarvergadering van Klarenbeeks Belang, gehouden bij BBA Pumps, benoemd tot Klarenbeeks vrijwilliger van het jaar 2016. Hij is een vrijwilliger die door mensen in het dorp is aangedragen en waar Klarenbeeks Belang volledig achter kan staan.

In de afgelopen jaren is Theo als vrijwilliger zeer actief geweest. Zo heeft hij bij het nieuwe Rode Kruis gebouw alle elektra aangelegd en vele uren gestoken in de bouw van het MFC in de elektra en bij het timmeren. Theo werkt als vrijwilliger bij de klussengroep van het RK kerkhof en heeft bij de nieuwe kapel op dit kerkhof het elektra verzorgd. Ook bij het realiseren van het Boshuis werd naast vele andere klussen de elektra door Theo verzorgd.

Bij storingen in gebouwen in Klarenbeek en door particulieren in nood wordt nooit tevergeefs een beroep op Theo gedaan.

Theo meewerkte ook mee met het technische gedeelte van de oecumenische kerkdienst van Radio Voorst. Deze werd verzorgd vanuit de RK Kerk.

Al deze verdiensten was voor Klarenbeeks Belang de reden om hem dit jaar de onderscheiding te overhandigen. Voor zijn vrouw Toos was er een bos bloemen.