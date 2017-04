Enquête onder inwoners over Loenen Zonnedorp

LOENEN – De Dorpsraad Loenen heeft op de jaarvergadering in het Dorpscentrum De Brink het koersdocument ‘Loenen Zonnedorp’ gepresenteerd. Andrè Zeijseink gaf een uitgebreide toelichting op dit document.

Hij wees er op dat bij het lezen van dit document men in acht dient te nemen dat dit document een concept versie is en omvat het algemene deel van het koersdocument zoals deze door Dorpsraad Loenen met de Gemeente Apeldoorn tot op heden zo volledig mogelijk is opgesteld.

Dit algemene deel omvat een beschrijving van de huidige situatie in het dorp, de ambitie en de koers van Loenen richting 2025, de doelen en projecten die Loenen als dorp wil realiseren in de aankomende 2 jaar, 2-5 jaar en > 5 jaar.

Sinds september 2015 werkt de Dorpsraad Loenen met organisaties en stichtingen uit het dorp en de gemeente Apeldoorn aan dit initiatief. Zeijseink: “De tijd staat niet stil. Daarmee is het een levend document. Dit wil zeggen dat op een aantal onderwerpen nog onderzoek loopt (bv. wonen) en dat een aantal projecten zijn gerealiseerd dan wel zijn gestart”.

Met de Gemeente Apeldoorn wil de Dorpsraad gezamenlijk werken aan een aantal projecten die men een prioriteit wil geven in de aankomende twee jaar. Hiervoor maken samenstellers een selectie samen met inwoners van Loenen. De Loenenaren wordt gevraagd in april een enquête in te vullen op de website, www.loenenopdeveluwe.info waarin zij hun mening kunnen geven over het belang van het project voor de leefbaarheid van het dorp. Hier kan ook het koersdocument geraadpleegd worden.

Na deze twee jaar wordt de uitvoeringsagenda geëvalueerd en nieuwe projecten vastgesteld voor een volgende periode van twee jaar.