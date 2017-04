Schaaksimultaan Erwin l’Ami in Het Rhedens

DIEREN – De bekende Nederlandse grootmeester Erwin l’Ami komt op woensdag 12 april naar Het Rhedens in Dieren, om de jaarlijkse schaaksimultaan te geven. De simultaan wordt aan de scholengemeenschap aangeboden door de Stichting Open NK Schaken, als dank voor het feit dat Het Rhedens elk jaar meubilair beschikbaar stelt voor het Condigne Open NK Schaken in Theothorne te Dieren.

De simultaan van Erwin l’Ami, waarbij leerlingen en ook leraren kunnen aanschuiven, start woensdagmiddag om 14.30 uur in de aula van Het Rhedens (Doesburgsedijk 7). Voorafgaand aan de simultaan, om 14.00 uur, tekent voorzitter Ap Lammers van de Stichting Open NK Schaken officieel een overeenkomst met Leon Smeitink van Idee Fixe (grafische producties), het bedrijf dat de vormgeving van de persuitingen van het Open NK gaat verzorgen. Daarna volgt een korte vooruitblik op de 49e en 50e editie van het Open NK Schaken in de gemeente Rheden, en geeft perschef Peter Boel een voordracht uit het jubileumboek dat in 2018 zal verschijnen ter gelegenheid van het 50e Open NK in de gemeente.