Herdenking bevrijding bij Polar Bear in Loenen

EERBEEK / LOENEN - Op maandagmiddag 10 april is er een herdenkings-bijeenkomst bij het monument de Polar Bear. Het monument staat op de grens van Loenen en Eerbeek, ter herdenking aan de bevrijding van Loenen en Eerbeek op 16 april 1945 door het 49th (West Riding) Reconnaissance Regiment.

Aangezien deze datum in het paasweekend valt, is gekozen de herdenking een aantal dagen eerder te houden.

De C. van Leeuwenschool uit Eerbeek heeft dit monument geadopteerd. Groep 8 heeft de eer om deze herdenking mede te organiseren. De burgemeester van de gemeente Brummen, Alex van Hedel, zal hierbij aanwezig zijn. De leerlingen lezen gedichten voor en een ensemble van muziekvereniging de Eendracht zal de herdenking muzikaal omlijsten. Aan het einde van de herdenking draagt groep 8 de taak over aan de leerlingen van groep 7. Dit jaar wordt het weer een bijzondere herdenking, omdat er familieleden van oorlogsveteranen uit Engeland over komen om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.

Voorafgaand aan deze herdenking hebben de leerlingen al veel over de Tweede Wereldoorlog geleerd. Op dinsdag 28 maart heeft Jelle Reitsma samen met Paul Sanders en Theo Bosman, vertegenwoordigers van de commissie bevrijdingsmonumenten in Loenen en Eerbeek, in de klas verteld over het ontstaan van de divisie van de Polar Bears, het nieuwe monument van de V1- inslag in Eerbeek en natuurlijk over de bevrijding van Eerbeek en Loenen. Ook gaan de leerlingen vandaag, maandag 3 april, een bezoek brengen aan het Ereveld in Loenen en het monument bij de Brink. Iedereen wordt harte uitgenodigd om bij de herdenking op 10 april aanwezig te zijn.