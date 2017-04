Studenten- en vriendenploegen bij VV Beekbergen

BEEKBERGEN - Lekker een balletje trappen met vrienden op een weekenddag die het beste uitkomt en op een niveau dat bij het team past. Dat is wat veel voetballers graag willen, maar niet altijd kunnen bij hun voetbalvereniging. VV Beekbergen is voornemens hier verandering in aan te brengen.

De dorpsvereniging mikt op de oprichting van een team / teams waarbij juist deze zaken bespreekbaar en in te vullen zijn.

VV Beekbergen springt daarbij in op een behoefte welke de moderne sporters hebben. Men wil graag zelf invloed hebben op wanneer men zijn of haar sport beoefent en met wie dat gebeurt. Alle facetten zijn bij VV Beekbergen aanwezig om lekker te voetballen. Een moderne accommodatie, een mooi kunstgrasveld, een kledingpakket en een gezellige sfeer.

VV Beekbergen kan dat allemaal bieden en nodigt groepjes voetballers en aspirant voetballers uit om eens te sparren over de oprichting van een team wat naar wens ingericht kan worden. Contactpersoon vanuit VV Beekbergen is Henk Calot, e-mail: h.calot5@upcmail.nl.