Eerbeekse Boys zet in op veel meisjes bij Schoolvoetbaltoernooi

EERBEEK - Voetbalvereniging Eerbeekse Boys houdt op woensdag 19 april weer het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi op de velden van sportpark De Veldkant. Alle leerlingen van de basisscholen in Eerbeek in de groepen van 4 tot en met 8 kunnen meedoen aan het Schoolvoetbaltoernooi dat dit jaar haar 10e jubileum viert.

Eerbeekse Boys heeft een promoteam opgericht om het meidenvoetbal bij de club te promoten. Dit promoteam doet een speciale oproep aan alle meisjes van de basisscholen om kennis te maken met het meidenvoetbal bij Eerbeekse Boys. Ze hopen vurig dat zo veel mogelijk meisjes deze dag enthousiast raken en zich vervolgens aanmelden. "Want versterking van onze teams is van harte welkom”, laat leidster Cindy Modderkolk van de MO17 weten. "Bij Eerbeekse Boys voetbalt al een flink aantal meisjes en bovendien zouden we graag het aantal teams verder uitbreiden.”

Voor meisjes die nog nooit hebben gevoetbald en graag extra trainingen willen volgen voorafgaand aan het Schoolvoetbaltoernooi, verzorgen de trainers samen met een aantal voetbalsters gratis extra trainingen. Wel even van tevoren opgeven, zodat de trainers weten hoeveel meisjes ze mogen verwachten. "Deze extra gratis trainingen vormen bovendien een mooie gelegenheid om bekend te worden met de spelregels als je die nog niet zo heel goed kent”, aldus Cindy Modderkolk.

Voor vragen en opmerkingen over meisjesvoetbal: meideneerbeekseboys@gmail.com.