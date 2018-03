Wethouder Pos wil weer in Rhedense raad

DE STEEG - Wethouder Constans Pos van Rheden keert na de verkiezingen niet terug als wethouder voor GroenLinks, mocht die partij inderdaad weer in het college komen. Hij wil wel graag weer een plek in de gemeenteraad. Dat heeft Pos vrijdag laten weten.

"Er zijn een heleboel leuke dingen in het vak van bestuurder, maar er zitten ook nadelige kanten aan", aldus de wethouder die vier jaar geleden aantrad. "Ik merk dat het me meer moeite kost dan ik had gedacht om bepaalde beleidsstukken erdoor te krijgen. Je bent vooral bezig met het zoeken en vinden van compromissen. Ik ben nogal van de grote lijnen en vergezichten en het realiseren daarvan gaat me misschien beter af als fractievoorzitter."

Pos heeft gemerkt dat hij in verschillende onderwerpen gas terug heeft moeten nemen de afgelopen vier jaar. Hij noemt de circulaire economie, het 'grondstoffenverhaal' en het bereiken van zoveel mogelijk inwonersparticipatie. Nu wil hij dus graag weer raadslid worden, een functie die hij voor zijn wethouderschap ook vele jaren heeft bekleed in de Gelderse gemeente. "Als raadslid kun je veel meer vanuit je visie praten. Ik wil graag weer een rol spelen als hoeder van de democratie. En de contacten met inwoners blijven overeind."

Dat hij stopt als wethouder - een bijna fulltime functie voor hem - betekent ook dat Pos weer op zoek moet naar ander werk. "Hiervoor was ik consultant, organisatieadviseur. Ik zal om me heen kijken wat ik nu kan gaan doen. Misschien iets op het gebied van circulaire economie."

Pos heeft als wethouder de volgende zaken in zijn portefeuille: Communicatie, Onderwijs, Jeugd, Kunst en cultuur, Circulaire economie (afval & grondstoffen), WMO en decentralisaties. Ook is hij dorpswethouder van Velp, Dieren en Spankeren. GroenLinks zit in Rheden in de coalitie met D66, CDA, VVD en de ChristenUnie. De partij heeft twee zetels in de raad. Mocht de partij inderdaad weer in het college komen na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart dan staat er al een opvolger klaar, aldus Pos. "Een naam kan ik nog niet noemen in dit stadium."