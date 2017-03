Antiek de Spinde begint antiek en brocante markt op zaterdag

DOESBURG - Antiek de Spinde uit Doesburg houdt vanaf zaterdag 1 april tot en met eind september iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur een antiek brocante markt op het pleintje in de Zandbergstraat. Antiek de Spinde is gespecialiseerd in klokken en de reparaties daarvan. Bij de inkoop van klokken komen de eigenaren regelmatig prachtige antieke en brocante spullen tegen. Deze staan nu allemaal in hun schuur, maar vanaf 1 april zijn deze mooie spullen te koop. “Op het pleintje tegenover het Leger des Heils hebben we een ruimte van vijf bij acht meter om antiek, brocante en kleine meubeltjes te verkopen”, vertelt Annelies Stortelder. “Het is de bedoeling dat iedereen kan inspringen, mits het wel een beetje professioneel is. Het is absoluut geen rommelmarkt. Er wordt geen speelgoed verkocht, maar van alles voor huis- en tuininrichting”.