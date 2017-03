Henny Berends wint tien over rood

OOSTERHUIZEN - Afgelopen week werd er in het dorpshuis van Oosterhuizen voor de 23e keer het tien over rood biljarttoernooi gehouden. De winnaar van de avond werd Henny Berends uit Oosterhuizen. De voorronden werden gehouden van maandag tot en met donderdag. Per avond waren er gemiddeld 42 biljarters aanwezig. Op vrijdagavond 3 maart werd de finale gespeeld. Waarbij Berends de sterkste was. Op zaterdagavond werd het toernooi gespeeld voor de sponsors. Deze dag won Harry Dalhuisen het toernooi. Het was een drukke en gezellig week waarbij de deelnemers en publiek hebben genoten.