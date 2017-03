De Akker gaat uiteten

DIEREN - “We gaan uit eten”, vertelden de juffen van de groepen 1,2 en 3 aan de kinderen van CBS de Akker in Dieren, toen ze na de voorjaarsvakantie weer op school kwamen.

Een nieuw thema werd afgelopen maandag gestart van de methode IPC ( een methode om kinderen 21ste -eeuwse vaardigheden te leren). Het thema gaat over alles wat met ‘voeding’ en ‘aan tafel’ te maken heeft.

Om dit thema echt spectaculair te introduceren gingen 90 kinderen in 3 groepen bij het Turkse restaurant Troya Hektor in Dieren eten. Het was een groot feest! Lekker Turks brood met een sausje en friet met vissticks en limonade uit een echt “grote mensen glas”. Wat hebben ze gesmuld!

Ook mochten ze een kijkje nemen in de keuken van het restaurant.

Op school wordt dit allemaal besproken en gaan de kinderen op allerlei leergebieden aan de gang: In de bouwhoek worden keukens nagebouwd, in de huishoek wordt de tafel netjes gedekt: mes rechts en vork links, servetjes gevouwen, eten gekookt enz. In de informatiehoek vind je van alles over dit thema in boeken, folders en op de computer: wat eten ze in andere landen?

Ook kun je in de ontdekhoek van alles proeven en wordt er geknutseld. Natuurlijk mag een restaurant niet ontbreken. Ze krijgen een workshop “serveren” en als afsluiting mogen ze al deze dingen in praktijk brengen. Ssssstttt, de mama’s en de papa’s mogen komen eten…

Kortom: heel leerzaam!!