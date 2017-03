Neil Young-concert in de Waag Doesburg

DOESBURG - Op zondag 12 maart om 15.00 uur speelt Neil Young in De Waag in Doesburg. Wat, de enige echte? Nee, dat niet, maar wel de niet van echt te onderscheiden enige echte Neil Young tribute band van Henri de Vries. Over de Canadese meester zelf is al meer dan genoeg gezegd en geschreven, en goede wijn behoeft geen krans. Maar wie is Henri de Vries?

Ruim dertig jaar geleden draaide De Vries de platen van Young al helemaal grijs: Tonight’s the Night, Harvest, American Stars & Bars, Zuma, After the Goldrush, Decade. Het eerste liedje dat De Vries op zijn gitaar uitzocht was (Oh to live on) Sugar Mountain. De Vries: "Dat vond ik meteen zulke mooie muziek. Ik wist: dat gaat me nooit vervelen." Van het een kwam het ander en zo groeide vanzelf de wens om Young’s muziek live te gaan uitvoeren. Waar dat in is uitgemond kunnen de liefhebbers op 12 maart zien en vooral horen op Podium De Waag. De Vries en zijn band hebben een repertoire van meer dan 50 van Youngs songs.



De band bestaat uit Gijsbert Diteweg op gitaar, lapsteel en viool, zangeres Danya Plugge op bas en Bert Fonderie op slagwerk en zang. Het concert in De Waag in Doesburg begint om 15.00 uur.