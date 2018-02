Gemeente Rheden introduceert Kindpakket

De STEEG - Omdat de gemeente Rheden vindt dat elk kind mee moet kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen zoals sporten, op schoolreisje gaan, muziekles krijgen, hun verjaardag vieren of de noodzakelijke schriften en gymkleding voor school krijgen voert de gemeente het Kindpakket in.

Ook als ouders geen of weinig geld hebben voor deze leuke en belangrijke dingen, moeten kinderen toch mee kunnen doen. De gemeenteraad heeft 30.000 euro beschikbaar gesteld voor een campagne om het bereik van deze doelgroep te vergroten. Tijdens de startbijeenkomst, vorige week woensdag werd duidelijk hoe versnipperd de voorzieningen nu zijn.

Met het Kindpakket worden kinderen tot achttien jaar uit gezinnen met een laag inkomen (tot 120 procent van het minimum inkomen) ondersteund, zodat zij mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Onder het Kindpakket vallen alle regelingen waar deze kinderen gebruik van kunnen maken zoals bijvoorbeeld de Gelrepas en bijdragen uit het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. De gemeente werkt samen met Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de Voedselbank.

In 2017 leefden er in Rheden ruim 1000 kinderen onder de armoedegrens. Wethouder Ronald Haverkamp: "Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook nog kinderen die in verborgen armoede leven. Zij wonen misschien wel in een mooi groot huis, maar zijn er zoveel schulden dat ook deze ouders geen geld hebben voor bijvoorbeeld een computer, tegenwoordig noodzakelijk om mee te kunnen doen op school." Ook deze groep moet bereikt worden. Haverkamp: "Het doel is dat wij willen dat iedereen mee kan doen." Meer informatie is te vinden op www.rheden.nl/kindpakket.