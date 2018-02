De Beekwal helpt bewoners bewegen

EERBEEK - Woonzorgcentrum De Beekwal in Eerbeek hield in december een kerstmarkt onder het motto Help onze bewoners in beweging. Er is geld ingezameld voor de aanschaf van een speciale (rolstoel)-fiets met virtuele fietsroutes om bewoners meer te laten bewegen.

De opbrengst was uiteindelijk 2069 euro en met een aanvulling van 1924 euro van het Nationaal Ouderenfonds is De Beekwal met een bedrag van 3993 euro bijna op de helft van het bedrag waarmee de fiets kan worden aangeschaft.

De Lionsclub Zuid Oost Veluwe houdt 18 maart van 16.00 tot 21.00 uur een winterbarbecue bij restaurant De Korenmolen in Eerbeek. Voor dit culinaire festijn betaalt men 39,95, exclusief drank. De opbrengsten van evenementen van de Lionsclub gaan altijd naar een goed doel. In dit geval naar De Beekwal in Eerbeek voor de aanschaf van de (rolstoel)-fiets.

Het is bewezen dat bewegen essentieel is voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van ouderen. De afgelopen weken werd er gretig gebruik gemaakt van de tijdelijke proefopstelling van de fiets met het zogenaamde fietslabyrint. Wie een donatie wil doen, kan dat doen op bankrekening NL33RABO0316140600 ten name van Riwis Zorg en Welzijn onder vermelding van Kerstmarkt De Beekwal.

Foto: Lotte Bienias