Internetpeiling over Dieren

DIEREN - De gemeente Rheden is gestart met een internetpeiling over de toekomst van Dieren. Deze peiling is één van de stappen om te komen tot een nieuwe structuurvisie voor het dorp. Bewoners, ondernemers en organisaties uit Dieren zijn van harte uitgenodigd om van zich te laten horen via www.mijndorpvanmorgen.nl.

Hoe kan er samen voor gezorgd worden dat het ook in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren is in Dieren? Wat zijn de kansen? En hoe kan ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen? Onder de noemer 'Mijn dorp van morgen' werkt de gemeente Rheden aan een nieuwe structuurvisie voor Dieren. Deze visie beschrijft hoe het dorp er in 2030 kan uitzien en hoe dat samen met inwoners bereikt kan worden. Als eerste stap zijn er 20 interviews gehouden. De volgende stap was het bedenken van oplossingen en het ontwikkelen van ideeën voor de opgehaalde vraagstukken. Reageren op de vraagstukken en stellingen kan via www.mijndorpvanmorgen.nl. De peiling staat open tot en met dinsdag 6 maart.

De resultaten van de internetpeiling worden meegenomen in de structuurvisie Dieren, mijn dorp van morgen. Een ontwerp van deze visie is naar verwachting medio 2018 klaar.