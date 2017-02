Mooie opbrengst Hersenstichting Dieren en Spankeren

DIEREN / SPANKEREN - In de week van 30 januari tot en met 4 februari is de collecte voor de Hersenstichting gehouden. Elf enthousiaste collectanten zijn weer op pad gegaan in Dieren en Spankeren. Door de inwoners van Dieren en Spankeren werd volop gehoor gegeven aan de oproep van Jan Mulder, ambassadeur van de Hersenstichting: Geef gul aan de collectant. Er werd in totaal een bedrag van 935,44 euro opgehaald. De Hersenstichting dankt haar collectanten voor hun vrijwillige inzet. Tevens heel veel dank aan de inwoners van Dieren en Spankeren voor hun gulle giften.



