Wereldkampioen Zaalhockey bij MHC Dieren

DIEREN – Sandra den Hoed maakt deel uit van het dames 1 hockeyteam van MHC Dieren, maar is daarnaast actief binnen het Masters Hockey Nederlands Dames 40+. Zij hockeyt daar op de posities rechterspits of mid-mid. Begin februari werd het WK Zaalhockey kampioenschap gehouden in Krefeld, Duitsland. Sandra, binnen MHC Dieren beter bekend als onze muis, deed ook mee aan dit toernooi. De dames wonnen in de poule alle wedstrijden (12-0 tegen Zweden, 7-1 tegen Zwitserland en 3-0 tegen Italië). Ook de kruisfinale tegen Engeland werd gewonnen met 11-2. Op de laatste dag van dit toernooi stond het dameselftal in de finale tegen buurland Duitsland. Deze wedstrijd wonnen zij ook met 7-1. MHC Dieren is supertrots op deze wereldkampioen. Wie training van Sandra wil krijgen en net zo goed als zij wil worden, kan een e-mail sturen naar hockey@mhcdieren.nl.